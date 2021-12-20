В Татарстане спасли троих рыбаков, которые на Каме провалились под лед на снегоходе

Сегодня днем по единому номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что на реке Каме, около села Красный Бор Агрызского района трое рыбаков на снегоходе провалились под лед.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели подъехали к мужчинам на судне на воздушной подушке. Мужчины смогли самостоятельно выбраться из-подо льда и ожидали помощи. Рыбаков 37, 47 и 58 лет доставили в поселок Красный Бор.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В медпомощи рыбаки не нуждались, причина случившегося устанавливается. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.