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Происшествия
12 февраля 2022  20:39
Павел Климчак

В Татарстане спасли супружескую пару, которая провалилась под лед на мотобуксировщике

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Сообщение о том, что два человека на мотобуксировщике провалились под лёд, поступило по номеру вызова экстренных служб 112. Инцидент произошёл на реке Каме в Тукаевском районе республики, около посёлка Первомайка.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Спасатели ЗПСО №6 прибыли на место на судне на воздушной подушке и спасли со льда двух рыбаков. Как выяснилось, они были супругами: 47-летний мужчина и 43-летняя женщина. В медпомощи они не нуждались.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что в оттепель следует быть осторожнее на льду. Идти по льду следует по проложенным тропам. Перед поездкой на мототехнике возьмите с собой лопату и верёвку на случай, если снегоход застрянет в снегу и прилипнет к мокрому льду.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Не ходите на зимнюю рыбалку в одиночку, друзья смогут прийти на помощь, если вы провалитесь под лёд. Перед уходом сообщите близким, когда вы вернётесь, а также постарайтесь всегда быть на связи.

#провалились под лед #спасатели
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