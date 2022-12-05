В Татарстане спасли собаку, которая провалилась под лед на Волге

Сегодня во время патрулирования на Волге около Зеленодольска казанские спасатели заметили на льду собаку, которая провалилась под лед и примерзла хвостом к ледяной полынье. Пес отчаянно пытался выбраться, но с каждой минутой его силы сходили на нет.

Фото: администрация Зеленодольского района

Спасатели Сергей Чирков и Роман Ширяев помогли собаке освободиться из ледяной ловушки и доставили пострадавшего хвостатого на Зеленодольскую базу инспекторского отделения ГИМС. Об этом сообщают в администрации Зеленодольского района.

Фото: администрация Зеленодольского района

Теперь для пса, который сегодня отмечает второй день рождения, ищут новых хозяев. Это кобель, он умный и добрый. Телефон для связи для всех желающих: 8(937)775-87-77 (Регина).