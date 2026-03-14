В Татарстане спасли семью с младенцем, замерзавшую в сломавшейся машине

В Мамадышском районе РТ спасли семью с грудным ребенком, замерзавшую в сломавшейся машине.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, «Лада Искра Кросс» сломалась ночью на 956-м километре трассы М-7. В машине находилось пять человек – 49-летние женщина и мужчина, 33-летний мужчина и 24-летняя женщина с младенцем. Осознав, что оставаться в стремительно охлаждающейся машине опасно, они позвонили спасателям.

На помощь замерзающим выехали спасатели ЗПСО №5, которые пересадили семью в теплый автомобиль, отогрели горячим чаем и передали родственникам. Медицинская помощь никому не потребовалась.