В Татарстане спасли семью рысей, угодившую в лагуну для навоза

Сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам, охотовед и ветеринар спасли семью рысей в Атнинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Удивительная история», как охарактеризовали случившееся в госкомитете, случилась в селе Большая Атня Атнинского района. В строящейся лагуне для навоза оказалась заблудившаяся семья рысей с двумя котятами.

Операцию по спасению животных организовали начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Равиль Хадиев, охотовед охотхозяйства «Атнинское» Ильдар Валиуллин, начальник комплекса Айрат Садриев и главный ветеринар совхоза «Тукаевский» Ильдар Сабиров.

Сначала участники спасательной операции успокоили хищников, накормив мясом. Затем они соорудили лестницу и выпустили рысей в естественную среду обитания.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

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