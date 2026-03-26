В Татарстане спасли рыбаков, застрявших на подтаявшем льду

В Татарстане спасли рыбаков, которые не могли вернуться на берег по подтаявшему льду.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, четверо мужчин отправились на подледный лов в Камско-Устьинском районе. Когда пришло время возвращаться назад, они обнаружили, что на льду образовалось большое количество промоин и добраться до берега они не могут.

После звонка в экстренные службы на помощь им выехали спасатели ЗПСО №1, которые с помощью судна на воздушной подушке благополучно вернули рыбаков на берег и передали полиции.

‎«В дальнейшем административная комиссия Тетюшского района примет решение о привлечении их к административной ответственности за выход на тонкий лед. В очередной раз напоминаем: не выходите на весенний лед! Это может быть опасно для жизни!» – отметил руководитель Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Алексей Ананьев.