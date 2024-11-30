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В Татарстане спасли рыбаков, которые едва не утонули на тонком льду
На реке Кама около села Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района Татарстана оторвалась льдина, на которой находились рыбаки.
На льду образовалась большая трещина, а затем ледовое поле начало ломаться под волной. По отлетающим кускам льда было заметно, что толщина его - минимальная.
Когда приехали спасатели, рыбаки, пытаясь остаться на поверхности, уже лежали на льду, один из них находился в воде.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, со льдины спасли шесть человек и доставили на берег. К счастью, никто не пострадал и обошлось без медицинской помощи.
На нарушителей составили административные протоколы по статье «Выход и (или) выезд на лëд водных объектов при толщине льда менее 7 сантиметров».
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