В Татарстане спасли рыбаков, которые едва не утонули на тонком льду

На реке Кама около села Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района Татарстана оторвалась льдина, на которой находились рыбаки.

На льду образовалась большая трещина, а затем ледовое поле начало ломаться под волной. По отлетающим кускам льда было заметно, что толщина его - минимальная.

Когда приехали спасатели, рыбаки, пытаясь остаться на поверхности, уже лежали на льду, один из них находился в воде.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, со льдины спасли шесть человек и доставили на берег. К счастью, никто не пострадал и обошлось без медицинской помощи.

На нарушителей составили административные протоколы по статье «Выход и (или) выезд на лëд водных объектов при толщине льда менее 7 сантиметров».