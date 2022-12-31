В Татарстане спасли рыбака, который заблудился в ночи на льду Камы

фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 19.55 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на реке Кама пропал 59-летний мужчина, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Со слов сына рыбака стало известно, что около шести утра отец уехал на рыбалку. Сейчас телефон не доступен. Мужчина рассказал, что папа уехал на авто. Звонивший переживал, что отец мог замёрзнуть и утонуть.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на вызов спасатели ЗПСО №6 на судне на воздушной подушке «ХИВУС-6» обнаружили на берегу авто рыбака, но его там не было. Мужчину нашли около половины первого ночи ближе к противоположному берегу Камы. Его эвакуировали его до берега и передали родственникам.