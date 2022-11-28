В Татарстане спасли рыбака, который уснул на льду Вятки

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Днем от очевидцев спасателям поступило сообщение, что на Вятке напротив парка «Яшьлек» в Мамадыше на льду лежит мужчина, а рядом с ним ледобур и рюкзак, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Подойти к мужчине невозможно из-за большого количества промоин вокруг. На место выехали спасатели зонального поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке. Оказалось, что рыбак просто уснул. Мужчину перевезли на берег.