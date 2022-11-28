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Ру Тат
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Происшествия
28 ноября 2022  18:55
Полина Шевчук

В Татарстане спасли рыбака, который уснул на льду Вятки

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В Татарстане спасли рыбака, который уснул на льду Вятки
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Днем от очевидцев спасателям поступило сообщение, что на Вятке напротив парка «Яшьлек» в Мамадыше на льду лежит мужчина, а рядом с ним ледобур и рюкзак, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Подойти к мужчине невозможно из-за большого количества промоин вокруг. На место выехали спасатели зонального поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке. Оказалось, что рыбак просто уснул. Мужчину перевезли на берег.

#спасли рыбака #МЧС РТ
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