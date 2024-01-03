В Татарстане спасли пятерых человек, у которых на Волге сломался снегоход

В Татарстане сотрудники МЧС России спасли пятерых человек на льду.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, на замерзшей реке Волге в Камско-Устьинском районе сломался снегоход. В полутора километрах от берега находились двое взрослых и трое детей.

Специалисты на судне на воздушной подушке доставили на берег троих детей и женщину. Мужчина пожелал остаться на месте, он самостоятельно отремонтировал снегоход и на нем добрался домой.