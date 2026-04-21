Происшествия 21 апреля 2026 11:05

В Татарстане спасли мужчину, заблудившегося в лесу

В районе поселка Сотый со стороны города Мамадыш спасли заблудившегося в лесу мужчину.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 59-летний мужчина, осознав, что не может выбраться из леса, а телефон постепенно садится, позвонил в 112 – на момент звонка у него оставалось всего 30% заряда. На поиски заблудившегося выехали спасатели ЗПСО №5. Они объезжали проселочные дороги с включенными сиренами и параллельно общались с мужчиной по телефону. В какой-то момент он услышал сирены и вышел к спасателям на проселочную дорогу Кумазанского лесничества.

В МЧС напоминают, что перед походом в лес необходимо сообщить близким о планируемом маршруте и времени возвращения, проверить заряд телефона, взять повербанк, а также компас, свисток, нож, спички и припасы. Для лучшей заметности лучше выбирать яркую одежду.

Если вы заблудились, необходимо оставаться на месте, позвонить в 112 и использовать телефон только для связи со спасателями. Во время поисков необходимо подавать звуковые сигналы, а также отвечать на крики спасателей.

#гу мчс рф по рт #потерялся в лесу
