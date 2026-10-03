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Происшествия 3 октября 2026 09:21

В Татарстане спасли мужчину, сломавшего ногу при поиске яблок в заброшенном СНТ

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В заброшенном СНТ в Татарстане мужчина со сломанной ногой дождался помощи спасателей.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, накануне днем 70-летний житель Альметьевска отправился в заброшенное СНТ между микрорайоном СУ-2 и селом Тихоновка. Он собирался набрать осенних яблок, однако к вечеру домой так и не вернулся. Тогда родственники позвонили на 112.

Поиски мужчины осложнились из-за заброшенных построек и зарослей. Его нашли спустя два часа на одном из огородов. Как оказалось, мужчина забрался на дерево, чтобы собрать яблоки, однако не удержался и упал, сломав ногу. Благодаря опыту и выдержке он сумел остаться спокойным и дождаться спасателей.

Мужчине оказали первую помощь, после чего передали медикам.

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