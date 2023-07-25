В Татарстане спасли мужчину, на которого упало дерево

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что Высокогорском районе РТ на мужчину упало дерево. Отмечалось, что пострадавший без сознания находится под деревом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как оказалось, в овраге села Суксу Высокогорского района РТ мужчина спиливал дерево, которое неожиданно дало трещину и упало на него.

Прибыв на место, спасатели извлекли пострадавшего из-под дерева, зафиксировали шею жестким воротником и при помощи альпинистских технологий подняли из десятиметрового оврага. После этого пострадавшего передали медикам скорой помощи.