В Татарстане спасли мужчину, который провалился в технологический колодец

На пустыре по улице Корпорация «Хайер» 65-летний мужчина оказался в опасной ситуации, провалившись в технологический колодец, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Благодаря бдительности очевидцев, о происшествии быстро стало известно экстренным службам. На место оперативно прибыли сотрудники Набережночелнинского ПСО и пожарные из пожарно-спасательной части №54.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Используя специальное оборудование - лестницу-палку, они смогли извлечь пострадавшего из колодца. После спасения мужчину осмотрели медики. У него диагностировали переохлаждение и ушибы - последствия падения и пребывания в холодном колодце.

Учитывая состояние пострадавшего и его возраст, было принято решение о госпитализации. Мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения и наблюдения.