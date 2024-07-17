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В Татарстане спасли мужчину, который провалился в технологический колодец
На пустыре по улице Корпорация «Хайер» 65-летний мужчина оказался в опасной ситуации, провалившись в технологический колодец, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Благодаря бдительности очевидцев, о происшествии быстро стало известно экстренным службам. На место оперативно прибыли сотрудники Набережночелнинского ПСО и пожарные из пожарно-спасательной части №54.
Используя специальное оборудование - лестницу-палку, они смогли извлечь пострадавшего из колодца. После спасения мужчину осмотрели медики. У него диагностировали переохлаждение и ушибы - последствия падения и пребывания в холодном колодце.
Учитывая состояние пострадавшего и его возраст, было принято решение о госпитализации. Мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения и наблюдения.
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