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Ру Тат
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Происшествия
2 января 2022  23:45

В Татарстане спасли мужчину, которому стало плохо на рыбалке, он едва не замерз

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В десятом часу вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на острове на Каме вблизи Менделеевска замерзает рыбак, которому стало плохо. 

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 45-летний мужчина нуждался в помощи медиков – ноги сводило, передвигаться самостоятельно он не мог.  

На место выехали спасатели ЗПСО№6 на судне на воздушной подушке и опергруппа Менделеевского гарнизона. 

Примерно в километре от берега спасатели обнаружили заболевшего рыбака, его доставили на берег и передали медикам. 
 
 

#спасли рыбака
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