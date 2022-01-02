В Татарстане спасли мужчину, которому стало плохо на рыбалке, он едва не замерз

В десятом часу вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на острове на Каме вблизи Менделеевска замерзает рыбак, которому стало плохо.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 45-летний мужчина нуждался в помощи медиков – ноги сводило, передвигаться самостоятельно он не мог.

На место выехали спасатели ЗПСО№6 на судне на воздушной подушке и опергруппа Менделеевского гарнизона.

Примерно в километре от берега спасатели обнаружили заболевшего рыбака, его доставили на берег и передали медикам.



