В Татарстане спасли краснокнижного птенца орлана-белохвоста

Операцию по спасению подросшего птенца орлана-белохвоста провели в Татарстане сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сообщение поступило от неравнодушных жителей, которые нашли птицу около поселка Петровский. На момент осмотра птенец чувствовал себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Птенец был доставлен в реабилитационный центр ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» в Зеленодольском районе, сейчас за ним ухаживают специалисты.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу РФ. Татарстан является своего рода резерватом этого редкого вида Европы. «Краснокнижник» на территории республики был замечен во всех районах, около Волги, Камы, Вятки, Мёши, Свияги, Шешмы, Степного Зая и Шошмы.