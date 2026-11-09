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Происшествия 9 ноября 2026 18:59

В Татарстане спасли краснокнижного лебедя, застрявшего в заборе частного участка

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Жители одного из частных участков в Азнакаевском районе РТ заметили молодого краснокнижного лебедя-шипуна, застрявшего в заборе, после чего сообщили об этом в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Как рассказали в ведомстве, предположительно, птица прилетела ночью и, пытаясь выбраться, застряла. Узнав о происшествии, специалисты выехали на место и помогли лебедю выбраться из западни. После этого птицу отвезли к ветеринарам. Травм у нее не обнаружилось.

После осмотра лебедя выпустили у реки Ик.

#госкомитет по биоресурсам рт
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