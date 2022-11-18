В Татарстане спасли косулю, застрявшую в ограждении кладбища

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили на волю косулю, застрявшую в заборе в Алексеевском районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Фото: Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

«Сотрудники межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Алексеевскому району спасли косулю. Сообщение поступило от местного охотника. Он рассказал, что в заборе кладбища на окраине Алексеевска застряла косуля», – сказано в сообщении.

Самостоятельно животное вернуться в природу не смогло. Сейчас здоровью косули ничего не угрожает. Животное сотрудники природоохранного ведомства выпустили в одном из лесов района.