news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
18 ноября 2022  14:21
Наталья Рыбакова

В Татарстане спасли косулю, застрявшую в ограждении кладбища

news_top_970_100

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили на волю косулю, застрявшую в заборе в Алексеевском районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

 

Фото: Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

«Сотрудники межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Алексеевскому району спасли косулю. Сообщение поступило от местного охотника. Он рассказал, что в заборе кладбища на окраине Алексеевска застряла косуля», – сказано в сообщении.

Самостоятельно животное вернуться в природу не смогло. Сейчас здоровью косули ничего не угрожает. Животное сотрудники природоохранного ведомства выпустили в одном из лесов района.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100