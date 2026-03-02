В Татарстане спасли косулю, застрявшую в глубоком снегу

В Свияжском охотохозяйстве развернулась спасательная операция: молодая косуля оказалась в снежном плену и не могла выбраться из сугроба, сообщает ТНВ.

На помощь прибыли сотрудники Центра инновационных технологий в области сохранения животного мира. С помощью спецтехники они аккуратно извлекли испуганное животное, стараясь не причинить ему вреда.

Освободившись, косуля пришла в себя, отряхнулась и уверенно побежала в сторону леса. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.