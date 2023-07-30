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В Татарстане спасли двух тонущих в реке парней
Спасатели помогли двум парням, которые начали тонуть в одном из водоемов в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель совета ОСВОД Казани Никита Коробицын.
Известно, что в районе пяти часов вечера спасатели заметили плывущего человека с противоположного берега, который махал руками и уходил под воду. Парень выплывал и просил помощи друга. После того, как к нему подплыл знакомый, тонущий схватил друга за шею. В результате парни начали тонуть вместе.
Незамедлительно на помощь выдвинулась лодка спасателей. С помощью спасательного круга сотрудники спасли парней и доставили на берег.
В результате происшествия никто не пострадал, парни отделались испугом.
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