В Татарстане спасли двух тонущих в реке парней

Спасатели помогли двум парням, которые начали тонуть в одном из водоемов в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель совета ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Известно, что в районе пяти часов вечера спасатели заметили плывущего человека с противоположного берега, который махал руками и уходил под воду. Парень выплывал и просил помощи друга. После того, как к нему подплыл знакомый, тонущий схватил друга за шею. В результате парни начали тонуть вместе.

Незамедлительно на помощь выдвинулась лодка спасателей. С помощью спасательного круга сотрудники спасли парней и доставили на берег.

В результате происшествия никто не пострадал, парни отделались испугом.