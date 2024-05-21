В Татарстане спасли двух лосят, которые потеряли свою маму

В деревне Крынды Агрызского района спасли двух молодых лосят. Односельчане нашли животных на окраине деревни. Они мерзли и были сильно голодны, а матери рядом не было, пишет ГТРК Татарстан.

Малышам требовалась квалифицированная помощь, поэтому местные жители вызвали на место сотрудников межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам. Поначалу все ждали, что лосиха вернется за своими детенышами, но семья так и не воссоединилась.

Тогда люди стали спасать животных своими силами: каждый день поили козьим молоком, а потом транспортировали на животноводческую ферму. Там же у малышей появилась новая большая семья.

Сейчас лосята уже освоились на новом месте, стали очень общительные и любопытные.