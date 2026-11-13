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Происшествия 13 ноября 2026 19:14

В Татарстане спасли двух лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу

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Двух редких лебедей-шипунов спасли в Мамадышском и Тетюшском районах Татарстана, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

В первом случае местные жители сами привезли птицу специалистам. Во время осмотра выяснилось, что у лебедя повреждено крыло, после чего животное отправили в лечебный корпус станции по спасению редких видов в Зеленодольском районе.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Во втором случае жители Тетюшского района сообщили о лебеде, который уже несколько дней не мог взлететь с озера. Его поймали и показали ветеринарам. Как оказалось, у птицы нет каких-либо повреждений, а она не улетала поскольку привыкла к людям. Некоторое время за лебедем наблюдали ветеринары, после чего его также отправили на передержку в Зеленодольский район.

Фото: ojm.tatarstan.ru

#госкомитет по биоресурсам рт
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