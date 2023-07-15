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Происшествия 15 июля 2023 18:32

В Татарстане спасли двух девушек, которых на Каме унесло течением на надувном матрасе

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В Татарстане на Каме спасатели помогли двум девушкам, которых течением унесло на надувном матрасе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Инцидент произошел сегодня днем недалеко от села Именьково.

Сотрудники Лаишевского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ на лодке доставили на берег 36-летнюю и 26-летнюю женщин.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Их унесло течением на надувном матрасе на 800 метров от берега.

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