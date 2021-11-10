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Происшествия
10 ноября 2021  12:11
Павел Климчак

В Татарстане спасли двоих рыбаков, лодка которых села на мель у островов на реке Прость

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Накануне вечером по номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение, что в Чистопольском районе на реке Прость, рядом с поселком Булдырь, мотолодка с двумя рыбаками села на мель. Требуется помощь спасателей.

Мужчины по колено в воде самостоятельно добрались по отмели до островов напротив поселка Булдырь, лодку они оставили в камышах.

В скором времени спасатели ЗПСО №3 нашли рыбаков и переправили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

#рыбаки #села на мель
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