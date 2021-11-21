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Ру Тат
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Происшествия
21 ноября 2021  14:26
Павел Климчак

В Татарстане спасли двоих рыбаков, которые едва не провалились под лед

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Сегодня в 12.25 по номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение о том, что на реке Мёша, рядом с селом Рождествено Лаишевского района требуется помощь двоим рыбакам – под ними ломается лёд.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рт

Спасатели ЗПСО №2 вместе с инспекторами ГИМС подъехали на воздушной подушке к рыбакам, которые находились в 700 метрах от берега. С помощью надувного трапа спасатель в гидрокостюме спас 60-летних рыбаков.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рт

На них составят протокол за выход на тонкий лёд. Рыбаков ждёт штраф от 1500 до 2000 рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#спасатели #рыбаки #тонкий лед
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