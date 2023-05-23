В Татарстане спасли беременную женщину с четвертой стадией рака груди

Врачи Татарстана спасли 38-летнюю беременную женщину с раком молочной железы. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказали врачи Республиканского онкологического диспансера.

Сотрудники РКОД совместно с перинатальным центром РКБ и 16-й городской больницей представили клинический случай по лечению пациентки. Жительница Альметьевска вынашивала ребенка, ни о каких проблемах со здоровьем не подозревала – ее ничего не беспокоило. Однако женщина упала и сломала бедренную кость, попав к медикам узнала, страшную причину хрупкости костей.

«Альметьевские врачи поняли, что проблема с костью - это метастазы. Пациентку линией санавиации доставили в Казань», – рассказал заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Альберт Гимранов.

На 28-й неделе беременности врачи поставили диагноз – четвертая стадия рака молочной железы. Медики решили провести кесарево сечение и только после этого начать лечение.

Очень сложный процесс лечения дал свои плоды, сейчас женщина и ее малыш живут обычной жизнью.

В ближайшее время в «Татар-информе» выйдет подробный материал об этой истории.