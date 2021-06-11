В Татарстане спасенный из пожара мужчина скончался в скорой помощи

Возгорание произошло на улице Гагарина в селе Старый Утямыш Черемшанского района. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

О пожаре в частном кирпичном доме сообщили в восемь часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

Прибывшие пожарные спасли из зоны сильного задымления 46-летнего мужчину – инвалида по слуху. Его передали бригаде скорой помощи, однако позже он скончался по дороге в больницу от отравления продуктами горения.