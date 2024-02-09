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В Татарстане спасатели вызволили из снежного плена авто с беременной женщиной
В Альметьевском районе беременную женщину вызволили из снежного плена. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что вблизи поселка Болгар-2 застрял в снегу автомобиль, в котором находится беременная женщина. Заявитель, опасаясь за здоровье супруги, просил эвакуировать ее в Альметьевск.
Дежурная смена спасателей, прибыв на место, предоставила обогрев в аварийно-спасательном автомобиле и увезла женщину 1987 г.р. в Альметьевск. Медицинская помощь ей не потребовалась.
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