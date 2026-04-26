news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 апреля 2026 14:55

В Татарстане спасатели сняли восьмилетнего мальчика с высокой горки

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске спасатели пришли на помощь 8-летнему мальчику, который забрался на 4-метровую детскую горку. Инцидент произошел во дворе дома по улице Тельмана, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Ребенок забрался на деревянную горку, однако, желая спуститься, он не смог достать ногами до ступенек. Испугавшись, мальчик вцепился в край сооружения. Ребенок гулял один, его родители в этот момент были на работе.

Очевидцы позвонили по телефону «112». Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы спустили ребенка на землю, после чего передали медикам для профилактического осмотра.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

Новости партнеров