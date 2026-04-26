В Татарстане спасатели сняли восьмилетнего мальчика с высокой горки

В Альметьевске спасатели пришли на помощь 8-летнему мальчику, который забрался на 4-метровую детскую горку. Инцидент произошел во дворе дома по улице Тельмана, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Ребенок забрался на деревянную горку, однако, желая спуститься, он не смог достать ногами до ступенек. Испугавшись, мальчик вцепился в край сооружения. Ребенок гулял один, его родители в этот момент были на работе.

Очевидцы позвонили по телефону «112». Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы спустили ребенка на землю, после чего передали медикам для профилактического осмотра.