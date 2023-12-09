В Татарстане спасатели прибыли на помощь пассажирам вставшей из-за поломки электрички

Сегодня утром поступило сообщение, что из-за неисправности остановились две электрички возле поселка Куркачи, которые следовали по маршрутам «Казань – Вятские Поляны» и «Ижевск – Казань», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место отправилась оперативная группа Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона. На случай необходимости, в Высокогорском районе были подготовлены два пункта для временного размещения пассажиров и два автобуса от управления образования района.

Вскоре специалистам удалось подать электричество на поезд, следовавший из Вятских Полян в Казань. В нем пассажиров не было, поезд уехал по маршруту.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Поезд, сделовавший в Ижевск, был отбуксирован в Арск, а 147 пассажиров отправились в пункт назначения на резервной электричке.

Предварительная причина происшествия – повреждение контактной сети из-за низкой температуры.