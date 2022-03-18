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Ру Тат
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Происшествия
18 марта 2022  18:33
Павел Климчак

В Татарстане спасатели помогли женщине, которая упала в погреб дома и сломала ногу

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Сегодня днем по номеру вызова экстренных служб 112 поступило собщение о том, что в деревне Мещеряково Буинского района, на улице Кирова пожилая женщина упала в погреб частного дома. Упав, она сломала ногу и самостоятельно выбраться не могла.

На место прибыли спасатели ЗПСО №1. Они проникли через узкий лаз в погреб и оказали 71-летней женщине первую помощь, после чего на жестких носилках достали ее из погреба и передали медикам скорой помощи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#погреб #спасатели
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