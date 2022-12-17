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Ру Тат
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Происшествия
17 декабря 2022  13:26
Полина Шевчук

В Татарстане спасатели помогли водителю, у которого на трассе М7 сломался грузовик

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В Татарстане спасатели помогли водителю, у которого на трассе М7 сломался грузовик
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В четыре часа утра сотрудникам ЗПСО №5 поступило сообщение, что в Мамадышском районе Татарстана на трассе М7 около полуночи произошла поломка грузовика «КАМАЗ». 58-летний житель Мамадыша ехал в Челны, но авто сломалось, и теперь он замерзает на трассе, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Осложнялось дело тем, что у шофера заканчивался заряд на мобильнике.

Спасатели ЗПСО №5 приехали на место, обогрели замерзшего водителя в салоне своего автомобиля, напоили его горячим чаем, а затем эвакуировали на базу ЗПСО №5.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#помощь спасателей #спасли водителя
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