В Татарстане спасатели помогли семье из Подмосковья, едва не замерзшей на трассе М7

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На 946‑м километре трассы М7 в Мамадышском районе Татарстана спасатели пришли на помощь семье из Московской области, чей автомобиль вышел из строя в непогоду.

Volkswagen Tiguan внезапно заглох и перестал заводиться. В машине находились супруги и их 13‑летняя дочь. Из‑за низкой температуры они начали замерзать и обратились за помощью.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие спасатели пересадили семью в теплый служебный автомобиль, напоили горячим чаем и дождались вместе с ними прибытия эвакуатора. Никто не пострадал.