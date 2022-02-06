В Татарстане спасатели помогли подростку, на пальце которого застрял подшипник

В приемный покой детской больницы Лениногорска поступил 14-летний подросток, у которого палец застрял в кольце подшипника. Самостоятельно снять кольцо он не мог, палец опух и шла кровь.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Медикам понадобилась помощь спасателей, которые вскоре приехали на место. Спасатели при помощи специнструментов срезали кольцо подшипника и освободили палец подростка. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.