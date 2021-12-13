В Татарстане спасатели помогли мужчине, который провалился в полынью на мотовездеходе

Сегодня утром по номеру вызова спецслужб 112 сообщили о мужчине, провалившемся в полынью на самодельном мотовездеходе на реке Кама, около Лаишево. Самостоятельно выбраться из полыньи он не мог.

Спасатели на судне на воздушной подушке подъехали к 53-летнему мужчине, подали ему спасательную веревку и вытащили его на крепкий лед. В медпомощи мужчина не нуждался. Местная административная комиссия решит, привлекать ли его к административной ответственности за выход на лед толщиной менее 7 см.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что до сих пор на крупных реках лед еще не сформировался, во многих местах наблюдаются трещины, промоины и полыньи. В связи с этим рыбакам следует быть осторожнее при движении на мототехнике по льду. Выезд автомобиля на лед в Татарстане запрещен.