В Татарстане спасатели помогли двум водителям, которые застряли на авто на дорогах

Накануне в четыре часа утра по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на 124-м километре трассы Казань – Ульяновск в Буинском районе у одного из автомобилей заглох двигатель. Водитель и пассажир авто замерзают внутри.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место сразу же выехали спасатели ЗПСО №1. Прибыв на место, они переместили водителя и пассажира в служебный автомобиль, чтобы они согрелись, а также напоили горячим чаем. После этого они помогли им завести их автомобиль.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Второй инцидент произошел вечером того же дня на улице Новаторов в Казани. Здесь из снежной каши не смог выбраться на автомобиле водитель – глухонемой инвалид.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №2. Они отбуксировали застрявший автомобиль на чистую дорогу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.