В Татарстане спасатели нашли в Каме тело пропавшего рыбака

Сегодня днём спасатели ЗПСО №5 обнаружили тело второго рыбака, который перевернулся на лодке на реке Каме около села Омары Мамадышского района.

Тело 57-летнего мужчины нашли на глубине шести метров в 19 метрах от берега. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что на Каме перевернулась лодка с рыбаками. Одному из них удалось спастись, он выплыл, на поиски второго мужчины отправляли спасателей.