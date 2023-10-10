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В Татарстане спасатели нашли трех заблудившихся в лесу грибников
Накануне в районе трех часов дня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в лесу у села Чулпаново Нурлатского района заблудились три человека, в том числе две пожилые женщины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что заблудившиеся были тепло одеты, с собой у них был телефон. Также в сообщении было указано, что люди не могут выйти к автомобилю.
В 16.00 глава села нашел на дороге их автомобиль, включил сигнализацию, а участковый запускал сирену на полицейской машине, чтобы дать звуковой ориентир.
В 16.51 начальник пожарной охраны нашел потерявшихся людей. Медицинская помощь им не потребовалась.
Во избежание подобных случаев в МЧС рекомендуют соблюдать ряд простых правил: перед походом в лес нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения домой, откажитесь от посещения незнакомых мест. В ведомстве отметили, что людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок и, тем более, в одиночку.
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