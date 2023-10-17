В Татарстане спасатели нашли рыбака, который заблудился в камышах

Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что у деревни Дусай-Кичу Мензелинского района на реке Ик на резиновой лодке с мотором уплыл рыбачить 62-летний мужчина. Утром он выходил на связь, сообщил, что возвращается, но не вернулся, номер телефона недоступен. Родственники просят помочь спасателей в поисках. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В итоге спасатели обследовали акваторию в 30 квадратных километров. Мужчину нашли к исходу светового дня в камышах на реке Ик вблизи деревни Бикбулово.

Как оказалось, рыбак заблудился в камышах и не мог найти путь обратно, к тому же у лодочного мотора закончился бензин и разрядился аккумулятор мобильного телефона.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели доставили мужчину до берега, где его ждали родственники, от дальнейшей помощи он отказался.

В ведомстве напоминают владельцам маломерных судов: необходимо учитывать погодные условия, всегда иметь при себе средства спасения, исправные средства связи, приборы навигации, а также не рыбачить в одиночку.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ