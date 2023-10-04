Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане спасатели нашли пожилого мужчину, его дочь и внучку, заблудившихся в лесу
Накануне вечером поступила информация о том, что в Боровецком лесу у базы отдыха «Полянская» заблудились три человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В Тукаевский район на поиски отправился кинологический расчет из Набережночелнинского поисково-спасательного отряда.
В результате спасатели обнаружили 66-летнего грибника, его 42-летнюю дочь и 7-летнюю девочку. Их вывели из леса к машине, дальнейшая помощь им не требовалась.
ГУ МЧС России по РТ рекомендуют гражданам перед походом в лес сообщать близким о маршруте, избегать незнакомых мест, заряжать мобильные телефоны, захватить с собой нож и средство для розжига огня.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников