В Татарстане спасатели нашли пожилого мужчину, его дочь и внучку, заблудившихся в лесу

Накануне вечером поступила информация о том, что в Боровецком лесу у базы отдыха «Полянская» заблудились три человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Тукаевский район на поиски отправился кинологический расчет из Набережночелнинского поисково-спасательного отряда.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате спасатели обнаружили 66-летнего грибника, его 42-летнюю дочь и 7-летнюю девочку. Их вывели из леса к машине, дальнейшая помощь им не требовалась.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

ГУ МЧС России по РТ рекомендуют гражданам перед походом в лес сообщать близким о маршруте, избегать незнакомых мест, заряжать мобильные телефоны, захватить с собой нож и средство для розжига огня.