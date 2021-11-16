В Татарстане сожгли почти 800 кг мясной продукции из-за генома африканской чумы свиней

В Татарстане утилизировали путем сжигания 786 кг мясной продукции из-за выявленного генома африканской чумы свиней. В республику эта продукция поступила из Чувашии и Мордовии, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«После исследований проб мясной продукции в Республиканской ветеринарной лаборатории в колбасных изделиях мясоперерабатывающего предприятия “Приволжские колбасы” Чувашии и МПК “Атяшевский” Мордовии подтвердилось наличие ДНК вируса африканской чумы свиней. Поступление в республику сомнительной продукции позволила отследить система "Меркурий"», – отметили в ведомстве.

Колбасные изделия были изъяты из продуктовых магазинов Казани и Набережных Челнов, а также Зеленодольского, Альметьевского, Буинского, Бугульминского, Аксубаевского, Кукморского, Сабинского, Нижнекамского и Мензелинского районов.

В России на данный момент в режиме карантина по африканской чуме свиней среди домашних животных находятся 47 очагов и 51 инфицированный вирусом объект. В дикой фауне карантин по АЧС введен в 28 очагах.