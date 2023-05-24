В Татарстане создают единую базу волонтеров, помогающих бойцам спецоперации

Волонтерские сообщества Татарстана, которые помогают участникам специальной военной операции, объединят в единую базу. Для них выделили помещение площадью 450 квадратных метров, где они будут работать вместе, сообщает пресс-служба молодежного крыла Народного фронта РТ.

Всего в Татарстане действуют 37 народных полков, которые оказывают самую разную помощь. В том числе волонтеры ют вещи для военных, собирают гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и так далее.

«Сообщества разные, но цель у них одна – помочь нашим парням на передовой. Поэтому мы решили создать единую базу, где волонтеры могли бы вместе отрабатывать заявки от бойцов. Например, у нас много швейных батальонов. Мы предлагаем каждому сосредоточиться на определенном направлении. Одни пусть шьют футболки, вторые – балаклавы, третьи – пятиточечники. Такое решение поможет сделать работу более оперативной и продуктивной», – отмечает координатор молодежного крыла Народного фронта в Татарстане Дамир Нургалиев.

В новом помещении, которое выделили волонтерам при поддержке республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!», проводится ремонт. Ожидается, что уже в ближайшее время она примет волонтеров.

«Помимо выделения помещения, Народный фронт готов помогать в доставке вещей на передовую и поддерживать материалами», – подчеркивается в сообщении.

Среди прочего, добровольцам уже передали две швейные машинки и более 30 килограммов ткани.