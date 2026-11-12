В Татарстане создают цифровые паспорта для птиц, жуков и грибов

Фото: Радик Кутушев

В Татарстане запустили сайт «Дикая природа Татарстана» – цифровой атлас, посвященный флоре и фауне республики. Проект реализовали в рамках программы «Амбассадоры Татнефти», сообщила газета «Нефтяные вести».

Автором идеи выступил оператор технологических установок Нижнекамского НПЗ Радик Кутушев.

«Лет десять точно ее [идею] вынашивал. Материала насобирал столько, что хотелось им поделиться, рассказать о находках», – рассказал он.

Импульсом к реализации замысла стало участие в первом сезоне программы «Амбассадоры Татнефти» в направлении «Экология». Компания помогла воплотить проект в жизнь, а техническую часть разработал ведущий программист управления разработки программных продуктов ООО «ТатИТнефть» Ильгиз Гараев.

С 2019 года свои фотонаблюдения и материалы Радик Кутушев публиковал в одноименном сообществе во «ВКонтакте», на отдельном канале и платформе iNaturalist. Именно там ему предложили создать сайт по принципу «Википедии» природы Татарстана.

По словам автора проекта, существующие российские интернет-ресурсы в основном посвящены отдельным природным территориям или группам видов. Новый атлас призван собрать информацию о разнообразии природы республики в одном месте.

Фото: Радик Кутушев

Особенность сайта – научная основа материалов. Фотографии сопровождаются сведениями из научных источников и трудов исследователей, изучавших природу Казанской губернии еще в XIX веке. Среди них – работы Александра Лебедева, Эдуарда Эверсманна, Георгия Якобсона и Сергея Коржинского.

Пользователи также могут самостоятельно пополнять базу. Для этого достаточно загрузить фотографию с телефона или другого устройства, указать дату и район съемки, выбрать класс живого организма и отправить материал на модерацию. Определением семейства и вида займутся специалисты.

Сейчас основным модератором выступает автор проекта. К работе также подключились ученые и специалисты: старший преподаватель КФУ Ким Потапов отвечает за грибы, энтомолог Нияз Исмагилов – за бабочек, орнитолог и научный сотрудник национального парка «Нижняя Кама» София Хохлачева – за птиц, магистрант КФУ Руслан Садыков – за миксомицеты.

На сайте предусмотрели и дополнительные возможности. Например, пользователи с арахнофобией могут скрыть фотографии пауков с помощью специального переключателя. В разделе «Библиотека» собирают научные статьи, монографии и книги в электронном и отсканированном виде.

Работа над атласом продолжается. Автор планирует постепенно добавлять новые виды и заполнять их информационные карточки. В перспективе для каждого вида жужелиц, которых насчитывается около 300, предполагается создать отдельный цифровой паспорт.