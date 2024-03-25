В Татарстане создано более 10 студенческих фан-клубов поддержки ФК «Рубин»

В Татарстане с октября в учебных заведениях начали создавать фан-клубы ФК «Рубин». На сегодняшний день они уже работают в вузах и одном колледже. Об этом «Татар-информу» сообщил президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

«Мы в октябре подписали соглашение о сотрудничестве с „Рубином". Мы считаем, что патриотизм у студента начинается с любви к футбольному клубу, хоккейной команде, родному городу. На сегодняшний день мы уже открыли фан-клубы примерно в десяти вузах и в одном колледже», — рассказал собеседник агентства.

Якупов добавил, что в ближайшие полгода будет сделан акцент именно на средние специальные учебные заведения, где будет появляться все больше таких фан-клубов.