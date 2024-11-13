На сегодняшний день в Татарстане создано 84 центра карьеры из 87 запланированных, назначены ответственные, и формируется план работ.

Напомним, в соответствии с поручением Раиса РТ по итогам прошедшего Республиканского августовского совещания работников образования и науки на базе ЦОПП был создан Базовый центр карьеры, который занимается созданием и развитием центров карьеры. Они открываются на базе каждого колледжа и училища. Профориентация станет более точечной. Студентов будут знакомить с профессиями уже со школьной скамьи и буквально за руку вести до работодателя, сообщает пресс-служба ЦОПП РТ.

«Наша основная задача не только повысить статус рабочей профессии, но и привлечь достойных ребят к развитию национальной экономики на предприятиях нашего региона. Сегодня работодатели активно разворачиваются в сторону работы со студентами: проводят экскурсии, организуют практики, участвуют в качестве экспертов при подготовке чемпионата «Профессионалы». Создание стабильного успешного карьерного трека студентов СПО возможно только при совместной работе. Именно поэтому мы, применяя удачный опыт федеральных коллег, формирует свой собственный стандарт работы в республике. Радует инициатива предприятий и искренняя заинтересованность учебных заведений. Задача сложная, но интересная, и нам под силу ее решить», - отмечает руководитель Базового центра РТ Марина Степанова.

Отметим, что развитие инфраструктуры и совершенствование содержания образования являются целью национального проекта «Образование».