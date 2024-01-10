В Татарстане создана памятка о всех мерах поддержки бойцов СВО и членов их семей

Для удобства жителей Татарстана Федерация профсоюзов РТ выпустила памятку «О социально-трудовых гарантиях и мерах поддержки и участников СВО и членов их семей». Брошюра опубликована на сайте федерации.

В памятке перечислены социально-трудовые гарантии, меры социальной и налоговой поддержки, даны пояснения по единовременным выплатам, а также по обеспечению участников СВО и их семей путевками на лечение в санатории и базы отдыха Министерства обороны РФ.

Кроме того, отдельными разделами перечислены возможности, предоставляемые участникам СВО и их родственникам в сфере занятости, образования.

«Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан могут устанавливать дополнительные меры поддержки для участников СВО и членов их семей», — отмечается в брошюре и дается перечень тех мер, которые уже существуют.