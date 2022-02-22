В Татарстане создана межведомственная рабочая группа для комплексного развития территорий

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение Правительства РТ об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам комплексного развития территорий в Республике Татарстан.

В состав группы вошли 17 человек, в том числе первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» Марат Зарипов.

В группу включили следующих министров: земельных и имущественных отношений Фаниля Аглиуллина, строительства, архитектуры и ЖКХ Марата Айзатуллина, экономики Мидхата Шагиахметова, промышленности и торговли Альберта Каримова, транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова, экологии и природных ресурсов Александра Шадрикова. Также в списке глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Руководить группой будет Алексей Песошин.

Группа будет координировать территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти РТ и подведомственные им государственные учреждения, органы местного самоуправления и юридические лица по вопросам, связанным с комплексным развитием территорий в Республике Татарстан. В числе функций группы – согласование предложений о комплексном развитии территорий.