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Общество 19 февраля 2025 15:59

В Татарстане создана межведомственная комиссия по профориентации граждан

В Татарстане создана Межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации граждан в РТ. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В состав комиссии включены представители республиканских органов исполнительной власти, Ассоциации предприятий и промышленников РТ и Федерация профсоюзов РТ, а также автономных и бюджетных организаций, работа которых направлена на развитие профессиональных компетенций граждан для обеспечения их конкурентоспособности.

Участие представителей заинтересованных организаций в заседаниях межведомственной комиссии возможно по приглашению ее председателя или заместителя председателя без вхождения в ее состав.

Председателем комиссии назначена министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Заместителями председателя стали замглавы Минтруда республики Клара Тазетдинова и начальник Управления профессионального образования Минобрнауки РТ Андрей Федоров. Секретарем комиссии определена начальник отдела профессионального обучения и профориентации Минтруда РТ Софья Тонконог.

Кроме того, постановлением утвержден план мероприятий по профессиональной ориентации граждан в Татарстане на 2025 год.

Профориентационная работа является составной частью национального проекта «Молодежь и дети».

#профориентация #подготовка кадров #национальные проекты
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