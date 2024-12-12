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В Татарстане создан штаб по решению вопросов в сфере ТКО — его возглавит Минниханов
В Татарстане образован региональный штаб по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе ТКО. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.
В документе говорится, что меры приняты «в целях оперативного решения вопросов» в этой сфере.
Возглавит штаб сам Рустам Минниханов. Его заместителем стал первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, а секретарем — глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. В состав регштаба включены руководители республиканских министерств и ведомств.
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