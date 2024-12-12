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Политика 12 декабря 2024 16:34

В Татарстане создан штаб по решению вопросов в сфере ТКО — его возглавит Минниханов

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В Татарстане образован региональный штаб по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе ТКО. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.

В документе говорится, что меры приняты «в целях оперативного решения вопросов» в этой сфере.

Возглавит штаб сам Рустам Минниханов. Его заместителем стал первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, а секретарем — глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. В состав регштаба включены руководители республиканских министерств и ведомств.

#Рустам Минниханов #обращение с отходами #тко
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