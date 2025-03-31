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Экономика 31 марта 2025 08:00

В Татарстане создан проектный офис по развитию кадрового потенциала туриндустрии

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В Татарстане создан проектный офис по развитию кадрового потенциала туриндустрии
Глэмпинг в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создан региональный ведомственный проектный офис по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства при Правительстве РТ.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров региона подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Проектный офис учрежден в целях исполнения рекомендации Минэкономразвития РФ «для оптимизации работы по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства».

Теперь новый офис должен в месячный срок утвердить план работы (дорожную карту) по развитию кадрового потенциала туриндустрии.

Руководителем проектного офиса назначен заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Заместителем главы офиса определен председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Секретарем офиса назначена заместитель последнего Анастасия Софьина.

Членами офиса должны стать ректоры вузов и руководители профессиональных ассоциаций (по согласованию), а также ряд чиновников, включая глав Минтруда РТ, Минмолодежи РТ и Минобрнауки РТ – Эльмиру Зарипову, Рината Садыкова и Ильсура Хадиуллина.

Создание регионального ведомственного проектного офиса будет способствовать достижению целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».

#туризм #подготовка кадров #национальные проекты
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